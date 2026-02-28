«Оренбург» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» и «Акрон» встретятся в матче 19-го тура чемпионата России в субботу, 28 февраля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 12.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Акрон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 12:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 18 турах чемпионата России «Оренбург» набрал 12 очков, а «Акрон» — 21 очко. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе 2025 года и завершилась победой оренбуржцев со счетом 2:1.