Геркус о чемпионстве «Краснодара»: «Рад за Галицкого персонально»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Краснодара» в РПЛ.

В субботу, 24 мая «быки» обыграли «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России-2024/25. Благодаря этому южане заняли первое место в турнирной таблице с 67 очками, опередив ставший вторым «Зенит» на 1 очко.

«Они долго шли к своей цели и наконец-то достигли ее. Молодцы, рад за них. И за Сергея Николаевича Галицкого персонально. «Краснодар» доказал, что частные клубы могут достигать абсолютно всего в нашем футболе», — сказал Геркус «СЭ».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории.