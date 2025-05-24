Круговой о том, что «Зенит» не стал чемпионом после его перехода в ЦСКА: «Талисман команды ушел»

Защитник ЦСКА Данил Круговой пошутил о том, что «Зенит» не смог стать чемпионом России по итогам сезона-2024/25.

Команда из Санкт-Петербурга заняла второе место, уступив «Краснодару» одно очко. До этого сине-бело-голубые становились чемпионами в шести сезонах подряд.

— «Зенит» не стал чемпионом сразу же после вашего ухода.

— Талисман команды ушел (смеется).

Круговой покинул «Зенит» летом 2024 года на правах свободного агента и перешел в ЦСКА.