Семин рад чемпионству «Краснодара» в РПЛ: «Это очень хороший знак для всего российского футбола»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу «Краснодара» в чемпионате России-2024/2025.

«Впечатления — потрясающие, у «Краснодара» была такая поддержка на трибунах и такая самоотдача игроков. Команда закономерно стала чемпионом потому что более ровно прошла чемпионат, поскольку практически все время лидировала. Хочу отметить колоссальную работу президента клуба — Сергея Николаевича Галицкого. Он 17 лет строил эту команду, она всегда была хорошая, но успех пришел сегодня. Отдельные скептики говорили про Мусаева, что он не доведет это дело до конца, а оказалось, что это талантливый парень. И в этой ситуации он достиг невероятной победы. Можно восхищаться структурой, клубом и болельщиками. Это замечательно для нашего футбола, что есть еще один чемпион. Для всего российского футбола это очень хороший знак», — сказал Семин «СЭ».