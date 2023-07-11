Геркус — о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Мне не близок такой жанр»
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к медийной активности нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.
«Логично ли продление контракта с Дзюбой? Да. Человек хорошо отыграл. Выступление Дзюбы на YouTube? Я вообще не слежу. Слышал, что он со Слуцким делает какое-то шоу, но не смотрел и вряд ли буду. Мне не близок такой жанр», — сказал Геркус.
Дзюба вместе с бывшим тренером «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким снялись в третьем сезоне проекта комика Азамата Мусагалиева «Большое шоу».
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13
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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