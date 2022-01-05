В «Химках» опровергли информацию о том, что клуб близок к подписанию контракта с Жирковым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб планирует подписать Юрия Жиркова до начала сборов. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Юрий нам интересен, как и любой другой игрок. Никакой конкретики в переговорах на данный момент нет. Он находится в раздумьях. Близки ли мы к договоренности? Нет, такого нет», — сказал Терюшков «СЭ».

38-летний российский футболист в данный момент является свободным агентом. С лета 2021 года Жирков остается без клуба. Его последней командой был «Зенит».