В «Химках» опровергли информацию о том, что клуб близок к подписанию контракта с Жирковым
20:58
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб планирует подписать Юрия Жиркова до начала сборов. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».
«Юрий нам интересен, как и любой другой игрок. Никакой конкретики в переговорах на данный момент нет. Он находится в раздумьях. Близки ли мы к договоренности? Нет, такого нет», — сказал Терюшков «СЭ».
38-летний российский футболист в данный момент является свободным агентом. С лета 2021 года Жирков остается без клуба. Его последней командой был «Зенит».
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю