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Жиго: «Российский паспорт? Посмотрим»

12:05
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможность получения гражданства Российской Федерации.

«Сезон стартует уже на этой неделе, нас ждет «Рубин». Это будет совершенно другая игра. Но я точно могу сказать, что мы дадим максимум. Российский паспорт? Посмотрим. В данный момент я сконцентрирован на игре за «Спартак», — сказал футболист.

27-летний француз выступает за красно-белых с 2018 года. За три сезона в составе «Спартака» он забил 8 мячей в чемпионате России.

В конце июня Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать Жиго.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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