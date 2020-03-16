Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионской гонке в Тинькофф — чемпионате России-2019/20, а также о возможной приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.

— «Зенит» теперь опережает ближайших преследователей на 9 очков. Вопрос с чемпионством решен? — вопрос Орлову.

— Посмотрим. Но такой «Зенит» тяжело будет достать, — ответил Орлов. — С «Локо» питерцы уже сыграли вничью. 9 очков — довольно серьезный отрыв. Но, с другой стороны, мы же не знаем — может быть, вообще остановят чемпионат?

— Ваше отношение к такому развитию событий?

— Чемпионат Европы, видимо, будет перенесен. В таком случае, по идее, у европейских стран появится возможность чуть позже доиграть свои чемпионаты. Однако тяжело прогнозировать, как долго продлится пауза. Не факт, что сезоны возобновятся через месяц. Ведь вирус прогрессирует... Ждем, что решит УЕФА. (Виталий Айрапетов)

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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