Ивич поздравил «Краснодар» с чемпионством: «В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в разговоре с «СЭ» поздравил клуб с чемпионством.

«Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет. Я поздравляю их всех, как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба, который заслужил этот трофей!» — сказал Ивич «СЭ»

24 мая «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.