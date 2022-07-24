Геннадий Орлов: «Сычевой — не Дзюба, он другой»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» своими впечатлениями от первых туров РПЛ.
— Сначала нужно констатировать, что наш футбол пострадал из-за решений ФИФА. Российские команды потеряли легионеров. Из того же «Динамо» уехал Шиманьски — большой мастер для РПЛ. Сильно «потрепали» «Краснодар».
«Зенит» в этом плане, можно сказать, уцелел. Была в свое время сделана ставка на бразильцев, южноамериканцев, и она в общем-то себя оправдала. Лидеры остались.
Но в целом, безусловно, из-за оттока сильных иностранцев РПЛ «просела». Ну и как теперь прогрессировать молодым игрокам, когда рядом нет мастеров? Это проблема... Я сочувствую клубам РПЛ. Потратили немалые деньги на легионеров и их лишились.
В то же время заметно, что интерес к футболу в нашей стране растет. В Воронеже продали 12 тысяч абонементов. Это потрясающе! Футбольный город. А сколько людей посмотрело Суперкубок?!
Появляются новые звезды. С каким наслаждением я вчера наблюдал за игрой Сычевого из «Оренбурга»! Он действительно многое умеет! Кто-то из комментаторов или экспертов сравнил его с Дзюбой. Но я бы так не сказал. Нет, он другой. Резче, подвижнее, быстрее, техничнее. Как на замахаха убрал двух соперников и с левой пробил в дальний?! Дзюба брал другим: ростом, габаритами, напором.
Сычевой сделал хет-трик в матче 2-го тура против «Урала» (3:0), который состоялся вчера, 23 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0