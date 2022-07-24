Известный комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» своими впечатлениями от первых туров РПЛ.

— Сначала нужно констатировать, что наш футбол пострадал из-за решений ФИФА. Российские команды потеряли легионеров. Из того же «Динамо» уехал Шиманьски — большой мастер для РПЛ. Сильно «потрепали» «Краснодар».

«Зенит» в этом плане, можно сказать, уцелел. Была в свое время сделана ставка на бразильцев, южноамериканцев, и она в общем-то себя оправдала. Лидеры остались.

Но в целом, безусловно, из-за оттока сильных иностранцев РПЛ «просела». Ну и как теперь прогрессировать молодым игрокам, когда рядом нет мастеров? Это проблема... Я сочувствую клубам РПЛ. Потратили немалые деньги на легионеров и их лишились.

В то же время заметно, что интерес к футболу в нашей стране растет. В Воронеже продали 12 тысяч абонементов. Это потрясающе! Футбольный город. А сколько людей посмотрело Суперкубок?!

Появляются новые звезды. С каким наслаждением я вчера наблюдал за игрой Сычевого из «Оренбурга»! Он действительно многое умеет! Кто-то из комментаторов или экспертов сравнил его с Дзюбой. Но я бы так не сказал. Нет, он другой. Резче, подвижнее, быстрее, техничнее. Как на замахаха убрал двух соперников и с левой пробил в дальний?! Дзюба брал другим: ростом, габаритами, напором.

Сычевой сделал хет-трик в матче 2-го тура против «Урала» (3:0), который состоялся вчера, 23 июля.