Орлов: «Трансферная политика «Зенита» себя оправдывает. Сколько попаданий!»
Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил «Зенит» работу на трансферном рынке.
— Давайте о «Зените». Я вам уже говорил, что в матче с «Химками» питерцы выглядели как «академики». Это в принципе нормальное психологическое состояние игроков после добротного контрольного матча с «Црвеной Звездой» и крупной победы над «Спартаком» в Суперкубке. И где-то подсознательно игроки немного расслабились. Хотя красно-белые — это не показатель. 10-е место в чемпионате... Отсюда, думаю, и ничья в первом туре.
А вот в поединке с «Крыльями» подопечные Семака реабилитировались, показали, на что они способны. Вновь понравился Родриаго. Отличное приобретение. В строй вернулся Ловрен. Вырисовывается серьезная, надежная связка. Чистякову придется сильно постараться, чтобы отвоевать место в составе. А для этого нужно иметь характер.
Вообще, считаю, в последние годы трансферная философия «Зенита» себя оправдывает. После Манчини, при котором в команде появилась колония аргентинцев, питерцы поняли главное: приглашать нужно только точечно и тех, кто сильнее уже имеющихся игроков.
И смотрите, какие попадания! Азмун, Ракицкий, Барриос. Затем Малком, который привел Клаудинью, Вендел и Дуглас Сантос. Все пришлись ко двору.
Во втором туре РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (3:0). В третьем туре команда из Санкт-Петербурга встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля, начало — в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0