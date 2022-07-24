Орлов: «Трансферная политика «Зенита» себя оправдывает. Сколько попаданий!»

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил «Зенит» работу на трансферном рынке.

— Давайте о «Зените». Я вам уже говорил, что в матче с «Химками» питерцы выглядели как «академики». Это в принципе нормальное психологическое состояние игроков после добротного контрольного матча с «Црвеной Звездой» и крупной победы над «Спартаком» в Суперкубке. И где-то подсознательно игроки немного расслабились. Хотя красно-белые — это не показатель. 10-е место в чемпионате... Отсюда, думаю, и ничья в первом туре.

А вот в поединке с «Крыльями» подопечные Семака реабилитировались, показали, на что они способны. Вновь понравился Родриаго. Отличное приобретение. В строй вернулся Ловрен. Вырисовывается серьезная, надежная связка. Чистякову придется сильно постараться, чтобы отвоевать место в составе. А для этого нужно иметь характер.

Вообще, считаю, в последние годы трансферная философия «Зенита» себя оправдывает. После Манчини, при котором в команде появилась колония аргентинцев, питерцы поняли главное: приглашать нужно только точечно и тех, кто сильнее уже имеющихся игроков.

И смотрите, какие попадания! Азмун, Ракицкий, Барриос. Затем Малком, который привел Клаудинью, Вендел и Дуглас Сантос. Все пришлись ко двору.

Во втором туре РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (3:0). В третьем туре команда из Санкт-Петербурга встретится с «Локомотивом». Матч состоится 30 июля, начало — в 17.30 (мск).