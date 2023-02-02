Орлов: «Дзюба считает, что его уровень позволяет ему без просмотра перейти в «Торпедо»? А какой у него уровень?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Артему Дзюбе нужно было согласиться пройти просмотр в «Торпедо».

— Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?

— Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом. На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр, — сказал Орлов в интервью «СЭ».

— Понимаете нападающего?

— Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость... Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?

— Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.

— Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с «физикой», с мотивацией? В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе? А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать — ставьте меня в старт... Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя вип-персоной. Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?

— Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.

— Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать. Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.

— Какие?

— О том, что, даже лежа в штрафной, Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает, лежа в штрафной, не напрягается?! Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну... Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями? Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!» Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.