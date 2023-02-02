Орлов: «Дзюба считает, что его уровень позволяет ему без просмотра перейти в «Торпедо»? А какой у него уровень?»
Комментатор Геннадий Орлов считает, что Артему Дзюбе нужно было согласиться пройти просмотр в «Торпедо».
— Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?
— Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом. На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр, — сказал Орлов в интервью «СЭ».
— Понимаете нападающего?
— Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость... Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?
— Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.
— Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с «физикой», с мотивацией? В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе? А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать — ставьте меня в старт... Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя вип-персоной. Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?
— Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.
— Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать. Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.
— Какие?
— О том, что, даже лежа в штрафной, Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает, лежа в штрафной, не напрягается?! Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну... Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями? Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!» Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.
С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2