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Сегодня, 18:15

Орлов: «Дзюба считает, что его уровень позволяет ему без просмотра перейти в «Торпедо»? А какой у него уровень?»

Орлов считает, что Дзюбе нужно было согласиться на просмотр в «Торпедо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что Артему Дзюбе нужно было согласиться пройти просмотр в «Торпедо».

— Почему бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба по-прежнему без команды?

— Видимо, его агенты, представители как-то не так действуют. Не знаю... Я тоже думал, что он быстрее определится с клубом. На днях прочитал слова Леонида Слуцкого о том, что Дзюба не захотел приезжать в «Торпедо» на просмотр, — сказал Орлов в интервью «СЭ».

— Понимаете нападающего?

— Нет. Я понимаю тренера «Торпедо». Он хочет посмотреть на тренировках футболиста, который, по сути, последние полгода не играл. А Дзюба, видимо, обиделся — мол, это унижение. Хотел сразу попасть в состав. Это как-то не по-спортивному. Какая глупость... Конкурируй, доказывай! Или ты сразу себя ставишь выше тренера? Выполняй требования Талалаева. Какие проблемы?

— Дзюба считает, что его данные позволяют ему переходить в «Торпедо» без всякого просмотра.

— Какие данные? Они позволяли ему выступать на приличном уровне год или два назад. А кто знает, в какой он сейчас форме? Что он показал в Турции? Как у него с «физикой», с мотивацией? В спорте надо доказывать каждый божий день. Дзюбе предложили приехать на два-три дня, посмотреть на него и принять решение. А как иначе? А Артем ставит себя выше команды, в которую хочет перейти. Он же потом будет требовать — ставьте меня в старт... Дзюбе пора опуститься на землю и встать в общий ряд. А то он по-прежнему позиционирует себя вип-персоной. Так не бывает! Ну по какой причине он не заиграл в Турции?

Артем Дзюба. «Слуцкий говорит, что в «Торпедо» Дзюба забьет даже лежа... Месси тоже лежа забивает? Артему пора опуститься на землю!» Интервью Орлова

— Поехал не в ту команду. Монтелла в своей схеме не нуждался в таком нападающем.

— Постойте. Если ты готов и у тебя глаза горят, тренер найдет способ тебя эффективно использовать. Значит, Монтелла понял, что Дзюба не принесет команде пользу. Вот и все. Но меня еще и возмущают слова Слуцкого.

— Какие?

— О том, что, даже лежа в штрафной, Дзюба будет забивать за «Торпедо». Леонид Викторович, вы о чем? Вы хотите сказать, что Месси забивает, лежа в штрафной, не напрягается?! Вы посмотрите, сколько он бегает, какой объем работы проделывает! А Дзюба, по-вашему, может просто лечь и забить? Ну-ну... Что это за отношение к футболу, к «Торпедо»? Да и зачем надо расхолаживать самого Дзюбу такими заявлениями? Как тренер вы должны сказать Дзюбе: «Артем, тебе надо играть по общим правилам, встать в общую линейку!» Не знаю, почему Слуцкий такое говорит... При этом он сам почему-то сейчас без работы.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Геннадий Орлов
4
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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