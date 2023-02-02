«Локомотив» в товарищеском матче проиграл чемпиону Малайзии

Малазийский «Джохор» одержал победу над «Локомотивом» в товарищеском матче на тренировочных сборах в ОАЭ — 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на 55-й минуте.

«Джохор» является девятикратным чемпионом Малайзии (2014-2022).

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 17 матчей.

В следующем матче московская команда сыграет против ереванского «Урарту». Встреча пройдет 5 февраля, начало — 17.30 мск.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Россия) — «Джохор» (Малайзия) — 0:1 (0:0)

Гол: Айман, 55.

«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Ненахов (Живоглядов, 60), Кузьмичев (Митай, 60), Баринов (Мампасси, 60), Глушенков (Миранчук, 46), Тикнизян (Марадишвили, 60), Магкеев (Погостнов, 60), Пиняев (Игнатьев, 46), Щетинин, Раков, Камано, Никишин.

Предупреждения: Пиняев, 20. Глушенков, 39.