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Кавазашвили назвал «Спартак» трамплинов в европейский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что после работы в московском клубе тренеры востребованы в Европе.

«Если посмотреть на иностранных тренеров, которые возглавляли «Спартак», то у почти у всех карьера сложилась хорошо. Можно сказать, что «Спартак» — трамплин в европейский футбол. Все экс-тренеры красно-белых хорошо устроились. Эмери выиграл целую россыпь трофеев, доказал свою состоятельность после неудачи в «Спартаке. Тедеско победил в Кубке Германии с «РБ Лейпциг». А сейчас говорят, что он сборную Бельгии возглавит. Был еще Мурат Якин, который со сборной Швейцарии на чемпионат мира в Катар ездил. Российские специалисты после «Спартака» тоже на видных местах. Черчесов, Карпин — это наша тренерская элита. Хотя для «Спартака» никто из них ничего не выиграл, но свои личные успехи имеет практически каждый бывший наставник москвичей», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-spartak-tramplin-v-evropejskij-futbol-vse-e-ks-trenery-krasno-bely-h-horosho-ustroilis/
Анзор Кавазашвили
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ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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