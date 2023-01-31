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Слуцкий: «Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в «Торпедо» на просмотр»

Слуцкий рассказал, почему сорвался переход Дзюбы в «Торпедо»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Леонид Слуцкий, Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал, почему сорвался переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Я разговаривал с Артемом на эту тему, и он разрешил мне озвучить его позицию. Мне кажется, очень странно предлагать Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения.

Оно было озвучено от «Торпедо» Артему, он обсуждал с семьей и готовился к различным вариантам, но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции зачем-то, когда его можно пройти в Москве, это было воспринято как просмотр», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Также 51-летний специалист отметил, что Дзюба лежа в штрафной площади забил бы больше, чем «Торпедо» на данный момент.

«Все-таки Дзюба — игрок несколько иного уровня, чтобы приезжать в «Торпедо» на просмотр. Команда на данный момент забила семь мячей в РПЛ. Мне кажется, Дзюба даже лежа в штрафной площади забил бы больше. У него предложение приехать на просмотр вызвало очень большое недоумение. Все было обговорено, включая контракт. Затем был последний ознакомительный звонок с главным тренером. Все было закончено, когда Артему было предложено приехать на несколько дней потренироваться», — заявил Слуцкий.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 6 очков.

Источник: «Коммент.Шоу»

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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19%

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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

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Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Артем Дзюба
ФК Торпедо (Москва)
Леонид Слуцкий
4
6
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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