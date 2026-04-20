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Орлов — о победе «Зенита» в Махачкале: «Сработали замены Семака»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» мнением о победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Краснодар» спасся в концовке матча с «Балтикой», — сказал Орлов «СЭ». — Мусаев угадал с заменой. Выпустил Жубала, который и сравнял счет.

И здесь можно перекинуть мостик к матчу «Динамо» (Махачкала) — «Зенит». Перестановки Семака во втором тайме при счете 0:0 тоже сработали!

На 75-й минуте Сергей Богданыч решил поменять сразу трех бразильцев: Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике! Казалось бы, как можно в таком матче снять игроков сборной Бразилии и Вендела, который в целом смотрелся-то неплохо? Но Семак пошел на такие меры и не прогадал! Почувствовал, что эти исполнители уже подустали, стали терять концентрацию. Выпустил Вегу, Мостового и молодого Кондакова.

И какую свежесть придал игре гостей Вега! Это же он начал голевую атаку, прибежал, бросил аут на Кондакова. Тот подхватил мяч, уверенно пробежал вперед, прострелил на Соболева. В итоге — автогол! Молодец! И ведь это тот Кондаков, который не забил, если помните, пенальти в кубковой игре со «Спартаком». Но ничего — не сломался, воспользовался своим шансом. А главное, Семак в него поверил, выпустил. И вот вам результат».

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;Махачкале и&nbsp;ничьей в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Семак поменял бразильцев — сработало. Восхищен «Балтикой» и Барко!» Орлов — о «Зените», Соболеве и «Спартаке»

«Зенит» после 25 туров РПЛ набрал 55 очков и возглавил таблицу. «Краснодар» с 54 очками опустился на вторую строчку.

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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 7
П
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Педро

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Маркиньос

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 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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