Орлов — о победе «Зенита» в Махачкале: «Сработали замены Семака»

Комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» мнением о победе «Зенита» над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

«Краснодар» спасся в концовке матча с «Балтикой», — сказал Орлов «СЭ». — Мусаев угадал с заменой. Выпустил Жубала, который и сравнял счет.

И здесь можно перекинуть мостик к матчу «Динамо» (Махачкала) — «Зенит». Перестановки Семака во втором тайме при счете 0:0 тоже сработали!

На 75-й минуте Сергей Богданыч решил поменять сразу трех бразильцев: Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике! Казалось бы, как можно в таком матче снять игроков сборной Бразилии и Вендела, который в целом смотрелся-то неплохо? Но Семак пошел на такие меры и не прогадал! Почувствовал, что эти исполнители уже подустали, стали терять концентрацию. Выпустил Вегу, Мостового и молодого Кондакова.

И какую свежесть придал игре гостей Вега! Это же он начал голевую атаку, прибежал, бросил аут на Кондакова. Тот подхватил мяч, уверенно пробежал вперед, прострелил на Соболева. В итоге — автогол! Молодец! И ведь это тот Кондаков, который не забил, если помните, пенальти в кубковой игре со «Спартаком». Но ничего — не сломался, воспользовался своим шансом. А главное, Семак в него поверил, выпустил. И вот вам результат».

«Зенит» после 25 туров РПЛ набрал 55 очков и возглавил таблицу. «Краснодар» с 54 очками опустился на вторую строчку.