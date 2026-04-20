Дзюба вместе с Роналду и Месси вошел в список самых малозащищающихся футболистов мира

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба попал в список самых малозащищающихся футболистов мира. Данные в своем отчете отобразил Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES).

При подсчетах учитывались показатели футболистов в то время, когда их команда не владела мячом. В итоговой оценке учитывался пробег игроков в сравнении с пробегом остальных партнеров по команде в этих отрезках.

Дзюба по вовлеченности в оборонительные действия сравнялся с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Их показатели составили 0,74. Лидером рейтинга стал форвард «Интер Майами» Лионель Месси (0,70). Также в пятерку вошли Себастьян Вилья из «Индепендьенте Ривадавии» (0,76) и Мирлинд Даку из «Рубина» (0,77).

В сезоне-2025/26 37-летний Дзюба провел 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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