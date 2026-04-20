Орлов — о матче «Краснодар» — «Балтика»: «Поздравляю Талалаева. Какой прессинг! Напоминает футбол Лобановского»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче «Краснодар» — «Балтика» (2:2) в 25-м туре РПЛ.

— Потрясающий матч в Краснодаре! Нахожусь под впечатлением от игры «Балтики». Поздравляю своего друга Андрея Викторовича Талалаева. Надеюсь, такой футбол поможет ему побыстрее вернуться в строй.

Восхищен игрой калининградцев. Просто молодцы! Какой прессинг по всему полю! Никто не выключается. Браво! И это давление принесло свои плоды.

Разберем ошибку Тормены в эпизоде со вторым голом «Балтики». Защитник южан был уверен, что его прессингует только Ласерда. И не видел, что параллельным курсом бежит еще и Максим Петров. О чем это говорит? О феноменальной физической готовности подопечных Талалаева! Они все 90 минут готовы поддавливать соперников. Великолепная подстраховка. Коллективный прессинг, отбор. Не зря я однажды заметил, что «Балтика» чем-то напоминает мне футбол, который ставил Лобановский. Похожие принципы. Очень энергозатратная игра, но балтийцам сил хватает. Причем речь идет не только об атаке, но и об обороне.

Андраде однозначно может занести себе этот матч в актив. Фактически закрыл Кордобу, выиграл у него дуэль. А Варатынов? Тоже сыграл без ошибок. Центр обороны «Балтики» — монолит. Самоотверженные футболисты, эффективны на «втором этаже».

Нельзя не отметить Бивеева. Носится без остановки! А гол? Просто шедевр! А его вбросы мяча из аута? Открытие чемпионата. Потом уже эту фишку другие команды начали перенимать у «Балтики», стали копировать. Не забывайте, что калининградцы поднялись в РПЛ из ФНЛ. И сразу так расцветили элитный дивизион. Здорово!

«Балтика», уверен, до последнего тура будет бороться за медали.

«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками. «Балтика» с 45 очками идет на четвертой строчке.