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Орлов — о матче «Краснодар» — «Балтика»: «Поздравляю Талалаева. Какой прессинг! Напоминает футбол Лобановского»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче «Краснодар» — «Балтика» (2:2) в 25-м туре РПЛ.

— Потрясающий матч в Краснодаре! Нахожусь под впечатлением от игры «Балтики». Поздравляю своего друга Андрея Викторовича Талалаева. Надеюсь, такой футбол поможет ему побыстрее вернуться в строй.

Восхищен игрой калининградцев. Просто молодцы! Какой прессинг по всему полю! Никто не выключается. Браво! И это давление принесло свои плоды.

Разберем ошибку Тормены в эпизоде со вторым голом «Балтики». Защитник южан был уверен, что его прессингует только Ласерда. И не видел, что параллельным курсом бежит еще и Максим Петров. О чем это говорит? О феноменальной физической готовности подопечных Талалаева! Они все 90 минут готовы поддавливать соперников. Великолепная подстраховка. Коллективный прессинг, отбор. Не зря я однажды заметил, что «Балтика» чем-то напоминает мне футбол, который ставил Лобановский. Похожие принципы. Очень энергозатратная игра, но балтийцам сил хватает. Причем речь идет не только об атаке, но и об обороне.

Андраде однозначно может занести себе этот матч в актив. Фактически закрыл Кордобу, выиграл у него дуэль. А Варатынов? Тоже сыграл без ошибок. Центр обороны «Балтики» — монолит. Самоотверженные футболисты, эффективны на «втором этаже».

Нельзя не отметить Бивеева. Носится без остановки! А гол? Просто шедевр! А его вбросы мяча из аута? Открытие чемпионата. Потом уже эту фишку другие команды начали перенимать у «Балтики», стали копировать. Не забывайте, что калининградцы поднялись в РПЛ из ФНЛ. И сразу так расцветили элитный дивизион. Здорово!

«Балтика», уверен, до последнего тура будет бороться за медали.

Комментатор Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;Махачкале и&nbsp;ничьей в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;.«Семак поменял бразильцев — сработало. Восхищен «Балтикой» и Барко!» Орлов — о «Зените», Соболеве и «Спартаке»

«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками. «Балтика» с 45 очками идет на четвертой строчке.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
Валерий Лобановский
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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 4 1 1
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