Орлов — о матче «Краснодар» — «Балтика»: «Поздравляю Талалаева. Какой прессинг! Напоминает футбол Лобановского»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о ничьей в матче «Краснодар» — «Балтика» (2:2) в 25-м туре РПЛ.
— Потрясающий матч в Краснодаре! Нахожусь под впечатлением от игры «Балтики». Поздравляю своего друга Андрея Викторовича Талалаева. Надеюсь, такой футбол поможет ему побыстрее вернуться в строй.
Восхищен игрой калининградцев. Просто молодцы! Какой прессинг по всему полю! Никто не выключается. Браво! И это давление принесло свои плоды.
Разберем ошибку Тормены в эпизоде со вторым голом «Балтики». Защитник южан был уверен, что его прессингует только Ласерда. И не видел, что параллельным курсом бежит еще и Максим Петров. О чем это говорит? О феноменальной физической готовности подопечных Талалаева! Они все 90 минут готовы поддавливать соперников. Великолепная подстраховка. Коллективный прессинг, отбор. Не зря я однажды заметил, что «Балтика» чем-то напоминает мне футбол, который ставил Лобановский. Похожие принципы. Очень энергозатратная игра, но балтийцам сил хватает. Причем речь идет не только об атаке, но и об обороне.
Андраде однозначно может занести себе этот матч в актив. Фактически закрыл Кордобу, выиграл у него дуэль. А Варатынов? Тоже сыграл без ошибок. Центр обороны «Балтики» — монолит. Самоотверженные футболисты, эффективны на «втором этаже».
Нельзя не отметить Бивеева. Носится без остановки! А гол? Просто шедевр! А его вбросы мяча из аута? Открытие чемпионата. Потом уже эту фишку другие команды начали перенимать у «Балтики», стали копировать. Не забывайте, что калининградцы поднялись в РПЛ из ФНЛ. И сразу так расцветили элитный дивизион. Здорово!
«Балтика», уверен, до последнего тура будет бороться за медали.
«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками. «Балтика» с 45 очками идет на четвертой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1