Орлов: «Если бы сборная России играла в турнирах, Дзюбу и Соболева следовало бы вызвать»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

Форвард сделал результативную передачу.

— Соболев опять был полезен. Записал в свой актив результативное действие. Я посмотрел статистику. По итогам шестого тура Александр был лучшим по силовым единоборствам. За эти же качества и взяли в «Спартак» Заболотного.

Почему Соболева не вызвали в сборную? Это немного удивило, но у Карпина свои приоритеты. Видимо, делает ставку на более техничных и быстрых игроков. Если бы сейчас мы участвовали в официальных турнирах, думаю, и Соболева, и Дзюбу с их нынешней игрой нужно было бы приглашать в национальную команду.