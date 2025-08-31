Литвинов — о готовности биться за Станковича: «Неправильно кого-то выделять. Мы сражаемся не только за тренера, но и каждого партнера»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды.

— После матча против «Локомотива» Максименко заявил, что команда готова биться за Станковича. Можно ли сказать, что последние матчи команды — результаты этой битвы?

— Немного неправильное заявление. Мы все одна команда и бьемся не только за тренера, но и каждого партнера. Считаю, что неправильно кого-то выделять. Тренер также как и мы отдает все силы, защищает нас. Если происходят какие-то неудачи, то он никогда никого из нас не предаст.



После семи туров РПЛ «Спартак» идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.