Литвинов — о Станковиче: «Мы сейчас одна семья, и он как глава этой семьи делает все для нас»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.

— Насколько Станкович эмоцинален сейчас в команде?

— Он эмоциональный человек. Это вполне нормально. Мы сейчас одна семья, и Станкович как глава этой семьи делает все для нас. Все проблемы он берет на себя, и мне от этого легче.



После семи туров РПЛ «Спартак» идет на 6 месте в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.