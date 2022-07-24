Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу московского клуба в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Команда вся сыграла в целом хорошо, — цитирует «РБ Спорт» Новикова. — Лидер, конечно, должен быть, но пока ярко выраженного игрока в этой роли нет. Команда сама по себе действует очень прилично. Да, ЦСКА может претендовать на победу в РПЛ, но нужно еще посмотреть, как сыграют с «Зенитом». «Урал» — крепкий середняк, а вот «Сочи» — это уже клуб, который в прошлом сезоне занял второе место, а ЦСКА с ним справился на пятерку. Будем надеяться, что поборются как минимум за призовые места».

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.