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Новиков — о победе ЦСКА в матче с «Сочи»: «Будем надеяться, что поборются как минимум за призовые места»

Новиков надеется, что ЦСКА сможет побороться за призовые места в новом сезоне РПЛ
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу московского клуба в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0).

«Команда вся сыграла в целом хорошо, — цитирует «РБ Спорт» Новикова. — Лидер, конечно, должен быть, но пока ярко выраженного игрока в этой роли нет. Команда сама по себе действует очень прилично. Да, ЦСКА может претендовать на победу в РПЛ, но нужно еще посмотреть, как сыграют с «Зенитом». «Урал» — крепкий середняк, а вот «Сочи» — это уже клуб, который в прошлом сезоне занял второе место, а ЦСКА с ним справился на пятерку. Будем надеяться, что поборются как минимум за призовые места».

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде против «Нижнего Новгорода». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-tsska-sposoben-pretendovat-na-pervoe-mesto-v-rpl/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
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ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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Зенит – Кр. Советов
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