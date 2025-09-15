Орлов — об удалении Станковича: «Я на стороне судьи»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился своим мнением о дерби «Динамо» — «Спартак» (2:2).

— Что касается московского дерби, то игра получилась боевой. Как говорится, с кровью. «Динамо» пока еще в поиске. Но проблему центрального защитника клуб, на мой взгляд, не решил. Был тихоход Бальбуэна, теперь появился Осипенко. Ну вот он так вчера головой пытался вынести мяч, что попал в спину партнеру. И мяч отлетел к Ливаю... Неужели нельзя было нормально выбить?!

У «Спартака» свои проблемы. Опять сорвался Станкович. Ну что в этом хорошего? Я же вам говорил: когда серб успокоился, то и команда перестала дергаться, начала побеждать.

А чем вчера был недоволен тренер красно-белых? Эпизодом с падением Маркиньоса? Я на стороне судьи. Маркиньос отпустил мяч далеко, а потом еще и подрисовал свое падение. А Станкович на этом попался. Начал зачем-то возмущаться, получил красную... Ну твой игрок мяч упустил, чего же ты на судью тогда кричишь? Написали, что он использовал нецензурные выражения. Думаю, его накажут. И не на одну игру.

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице, «Динамо» (9 очков) — 9-е.