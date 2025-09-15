В «Динамо» не исключают новых приобретений после закрытия трансферного окна

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности приобрести игроков на рынке свободных агентов.

«Пока есть возможность подписать игроков, нельзя исключать вероятные трансферы. Мы держим такой вариант в голове, будем им пользоваться, но в случае форс-мажора. Мало ли что может произойти. Но пока на 99 процентов могу заявить, что трансферов до следующего окна не будет», — сказал Пивоваров «СЭ».

Клубы РПЛ имеют дополнительные две недели для подписания контрактов со свободными агентами. Эта опция действует только для тех игроков, чье соглашение с клубом истекло в рамках действующего регистрационного периода.

Денис Клесарев