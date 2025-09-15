Орлов: «Балтика» еще до перерыва могла дважды забить «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» похвалил игру «Балтики» после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— «Балтика» заслуживает добрых слов. Тренерская команда. Видна рука Андрея Талалаева. Хозяева навязывали борьбу на каждом участке поля. Как они бились за каждый мяч! Да, не без нарушений правил, но тем не менее. Наверное, арбитр где-то их немного пожалел. Хотя в принципе Мешков с этим матчем справился.

Бросилось в глаза, что у «Балтики» не только основа хороша, но и футболисты, которые вышли на замену. Они же реально усилили игру! Есть резерв. У Талалаева все прибавляют, прогрессируют. Его тактические принципы работают.

И потом: хозяева ведь еще до перерыва могли забить два мяча. Создали реальные моменты! Защитники «Зенита» не накрыли соперника, прозевали. Были убойные позиции, но мастерства не хватило.

Понравились Петровы. Особенно Максим. Маленький, настырный. Он мне напомнил Сашу Панова. Ножка маленькая, зато какой дриблинг. У него очень сложно мяч отобрать. Самобытный футболист. Очень подвижный, ртутный! Это еще раз показывает то, как работает со своими игроками Талалаев. Тренер!

«Балтика» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 13 очками находится на шестой строчке.