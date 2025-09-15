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Орлов: «Балтика» еще до перерыва могла дважды забить «Зениту»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» похвалил игру «Балтики» после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— «Балтика» заслуживает добрых слов. Тренерская команда. Видна рука Андрея Талалаева. Хозяева навязывали борьбу на каждом участке поля. Как они бились за каждый мяч! Да, не без нарушений правил, но тем не менее. Наверное, арбитр где-то их немного пожалел. Хотя в принципе Мешков с этим матчем справился.

Бросилось в глаза, что у «Балтики» не только основа хороша, но и футболисты, которые вышли на замену. Они же реально усилили игру! Есть резерв. У Талалаева все прибавляют, прогрессируют. Его тактические принципы работают.
И потом: хозяева ведь еще до перерыва могли забить два мяча. Создали реальные моменты! Защитники «Зенита» не накрыли соперника, прозевали. Были убойные позиции, но мастерства не хватило.

Понравились Петровы. Особенно Максим. Маленький, настырный. Он мне напомнил Сашу Панова. Ножка маленькая, зато какой дриблинг. У него очень сложно мяч отобрать. Самобытный футболист. Очень подвижный, ртутный! Это еще раз показывает то, как работает со своими игроками Талалаев. Тренер!

Геннадий Орлов прокомментировал ничью &laquo;Зенита&raquo; с &laquo;Балтикой&raquo; в&nbsp;8 туре РПЛ.«У «Зенита» пока нет игры. Без Вендела тяжело. У Талалаева футболисты прогрессируют». Орлов — о матче с «Балтикой»

«Балтика» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 13 очками находится на шестой строчке.

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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Рубин

 9 1 2
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