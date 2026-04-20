За три года из РПЛ исчезли около 40 судей

По данным «СЭ», из списков судей, допускавшихся к обслуживанию матчей чемпионата России в последние три года, убраны 37 человек.

Завершили карьеру по возрасту или по собственному желанию, отстранены от работы или не включены в новые списки 14 арбитров и 23 ассистента.

Из числа судей РПЛ, ВАР или АВАР в течение трех последних лет исключены: Константин Аверьянов (родился в 1988 году), Алексей Амелин (1984), Владислав Безбородов (1973), Егор Егоров (1992), Юрий Карпов (1991), Артем Любимов (1985), Виталий Мешков (1983), Игорь Панин (1985), Максим Перезва (1989), Иван Сараев (1985), Владимир Сельдяков (1978), Иван Сиденков (1984), Евгений Турбин (1979), Владислав Целовальников (1991).

Из ассистентов РПЛ или АВАР убраны: Рашид Абусуев (1980), Николай Богач (1976), Алексей Воронцов (1980), Андрей Гурбанов (1991), Валерий Данченко (1978), Илья Елеференко (1984), Николай Еремин (1980), Дмитрий Жвакин (1980), Сергей Каруненко (1986), Игорь Князев (1987), Антон Кобзев (1978), Максим Ковалев (1985), Александр Кудрявцев (1976), Роман Милюченко (1983), Владимир Миневич (1977), Валентин Мурашов (1986), Владислав Назаров (1978), Арам Петросян (1984), Наиль Сейфетдинов (1986), Дмитрий Семенов (1991), Роман Усачев (1978), Дмитрий Чельцов (1977), Константин Шаламберидзе (1987).

Кроме того, этой весной во второй части чемпионата России-2025/26 не получают назначений Андрей Фисенко (видеоарбитр), Артем Перов и Хамид Талаев (оба — ассистенты).

Учитывая, какой путь проходят рефери, чтобы попасть в РПЛ, а также время на их подготовку, исчезновение такого количества арбитров из судейского корпуса за короткий период не может не впечатлять. При этом процесс продолжается: можно предположить, что будущим летом карьера завершится еще у двух-трех судей.