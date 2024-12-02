Орлов о «Спартаке»: «Команда Станковича показывает лучший футбол в РПЛ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ — «Спартак». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге. Отставание от «Зенита» — всего пять очков. Так что команда Станковича — претендент на золотые медали. В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные. «Краснодар» же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!» — сказал Орлов.

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место в таблице.