Орлов о Клаудиньо: «Он себя запустил. Какой брак!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах. Ну хоть раз-то можно попасть по воротам? Увы, так происходит в каждом туре. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча. Вендел и Глушенков пока не в форме. Они все-таки восстанавливались после повреждений. Это объективные трудности. А Клаудиньо — субъективный случай. Все зависит только от него.

Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально», — сказал Орлов.

В этом сезоне Клаудиньо провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.