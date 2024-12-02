«Ахмат» — «Динамо»: грозненцы открыли счет в матче

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«Ахмат» вышел вперед в матче с московским «Динамо» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 22-й минуте забил Максим Самородов.