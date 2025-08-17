Орлов: «Я критиковал Соболева, но он перетерпел и сейчас просто незаменим!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» похвалил нападающего «Зенита» Александра Соболева за матч против «Спартака» (2:2).

— Соболев, конечно, заслуживает похвалы. Это единственный футболист «Зенита», который полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды! Борется! Да, ему не дано от Бога технических изысков. Зато какая страсть, какая самоотдача!

Да, я его критиковал. Но он поменялся, перетерпел! У него есть характер. Значит, Семак все-таки угадал. Понимал, что рано или поздно Александр начнет приносить пользу. И сейчас в «Зените» Соболев незаменим. Когда молодец, тогда молодец.

Вспомните его гол. Казалось, он сам себя уже загнал в неудобное положение, но Александр решился на удар и попал! Максименко оказался не готов к тому, что мяч полетит в ближний угол! Футбол — это страсть! Соболев однозначно вновь был лучшим в составе команды Семака. Двух мнений быть не может! А как он на угловом сработал у своих ворот? Вынес мяч!

А что делали защитники «Зенита»? Почему они так неубедительны на «втором этаже»? Что у них с прыгучестью? У вас же контракты! Почему не умеете играть головой? Почему не выбираете позиции? Сказалась ли потеря Нино? Да, пожалуй. Но почему бразилец так часто травмируется? Загадка... Вопросы к медицинскому штабу.