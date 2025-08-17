Футбол
17 августа, 11:00

Орлов: «Я критиковал Соболева, но он перетерпел и сейчас просто незаменим!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» похвалил нападающего «Зенита» Александра Соболева за матч против «Спартака» (2:2).

— Соболев, конечно, заслуживает похвалы. Это единственный футболист «Зенита», который полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды! Борется! Да, ему не дано от Бога технических изысков. Зато какая страсть, какая самоотдача!

Да, я его критиковал. Но он поменялся, перетерпел! У него есть характер. Значит, Семак все-таки угадал. Понимал, что рано или поздно Александр начнет приносить пользу. И сейчас в «Зените» Соболев незаменим. Когда молодец, тогда молодец.

Вспомните его гол. Казалось, он сам себя уже загнал в неудобное положение, но Александр решился на удар и попал! Максименко оказался не готов к тому, что мяч полетит в ближний угол! Футбол — это страсть! Соболев однозначно вновь был лучшим в составе команды Семака. Двух мнений быть не может! А как он на угловом сработал у своих ворот? Вынес мяч!

А что делали защитники «Зенита»? Почему они так неубедительны на «втором этаже»? Что у них с прыгучестью? У вас же контракты! Почему не умеете играть головой? Почему не выбираете позиции? Сказалась ли потеря Нино? Да, пожалуй. Но почему бразилец так часто травмируется? Загадка... Вопросы к медицинскому штабу.

Геннадий Орлов — о центральном матче 5-го тура «Спартак» — «Зенит» (2:2).

Александр Соболев
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости