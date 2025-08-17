Футбол
17 августа, 10:45

Орлов: «Зенит» меня поражает. Как же все медленно! С такой игрой о золоте можно забыть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Зенита» в матче со «Спартаком» (2:2).

— «Зенит» меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит? Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю...

Ну Латышонка же посадили на лавку, так как от него не исходило уверенности. Этот ход себя оправдал. Адамов точно может занести себе эту игру в актив. Да, была оплошность в первом тайме, когда он мяч не удержал после подачи углового. Зато сколько спасений в его исполнении! Да и с первым ударом Барко с пенальти он же справился. Молодец! Думаю, в следующем туре именно Адамов займет место в воротах сине-бело-голубых. Не стоит его менять.

Игровая проблема «Зенита» никак не решается. Тренеры не могут в этом сезоне наладить быстрый выход из обороны в атаку. Питерцы опять ошибались под жестким прессингом москвичей. Не справлялись с ним!

С такой игрой о чемпионстве можно забыть... Как вы собираетесь побеждать? Вы видели, как бежит «Балтика»? Какая скорость! Как у калининградцев глаза горят! Талалаев отлично подготовил команду к сезону.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;центральном матче 5-го тура &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (2:2).

ФК Зенит
Геннадий Орлов
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • отец FrankenShteina

    Теперь в РПЛ новый идол-Талалаев!

    18.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ...и о бронзе тоже --забыть ..

    17.08.2025

    • Алаев планирует посетить конференцию по безопасности УЕФА

    Орлов: «Я критиковал Соболева, но он перетерпел и сейчас просто незаменим!»
