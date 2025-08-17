Орлов: «У меня большие претензии к Дугласу»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» пожурил защитника «Зенита» Дугласа Сантоса за матч против «Спартака» (2:2).

— У меня большие претензии к Дугласу Сантосу. Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах... Играет довольно посредственно. Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ — это стопроцентный «горчичник». А Дуглас, на секундочку, капитан команды... Да и в атаке бразилец не помощник. Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее.

К слову, судейство Чистякова мне понравилось. Все решения понятны. Пенальти назначены по делу.