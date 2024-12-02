Орлов о голе Угальде: «Так забивали Пеле, Марадона, забивает Роналду!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что восхищен первым голом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в ворота «Краснодара» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«А какой гол забил Угальде! Как он обыграл двух защитников? Поймал мяч на подьем после длинной передачи и мягко его убрал так, что два игрока «Краснодара» друг с другом лбами столкнулись. Потрясающее исполнение! Такие голы может забивать Криштиану Роналду. Раньше так действовали Пеле, Марадона. Это высший пилотаж! На таком участке обыграть двух соперников и направить мяч в цель. Невероятно. Наверное, пока это лучший гол сезона. Три касания — и мяч в сетке. Причем когда Угальде ловил этот мяч после заброса из глубины, он уже знал, что будет делать дальше. Решение было в голове. Красота!

А гол Барко? Под таким прессом, давлением разобрался и довел счет до разгромного! Все точно, хладнокровно. Видна работа Станковича. Помните, как красно-белые уступили «Локомотиву» в первом круге? Я тогда их еще пожурил за медлительность. Мол, тяжеловатые. А теперь они быстрее всех в лиге! Прогресс очевиден», — сказал Орлов.