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Сегодня, 18:45

Орлов о голе Угальде: «Так забивали Пеле, Марадона, забивает Роналду!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что восхищен первым голом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в ворота «Краснодара» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

«А какой гол забил Угальде! Как он обыграл двух защитников? Поймал мяч на подьем после длинной передачи и мягко его убрал так, что два игрока «Краснодара» друг с другом лбами столкнулись. Потрясающее исполнение! Такие голы может забивать Криштиану Роналду. Раньше так действовали Пеле, Марадона. Это высший пилотаж! На таком участке обыграть двух соперников и направить мяч в цель. Невероятно. Наверное, пока это лучший гол сезона. Три касания — и мяч в сетке. Причем когда Угальде ловил этот мяч после заброса из глубины, он уже знал, что будет делать дальше. Решение было в голове. Красота!

А гол Барко? Под таким прессом, давлением разобрался и довел счет до разгромного! Все точно, хладнокровно. Видна работа Станковича. Помните, как красно-белые уступили «Локомотиву» в первом круге? Я тогда их еще пожурил за медлительность. Мол, тяжеловатые. А теперь они быстрее всех в лиге! Прогресс очевиден», — сказал Орлов.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. «Как запустил себя Клаудиньо! А «Спартак» показывает лучший футбол в РПЛ». Орлов — о поражении «Зенита» и чудо-голе Угальде

После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 34 очка и занимает третье место в таблице.

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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