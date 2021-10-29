Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семак объяснил, с чем связан брак в игре футболистов «Зенита» в матче с «Динамо»

21:49
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, с чем связан брак в игре футболистов петербургской команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с московским «Динамо».

— Не было мысли о том, чтобы минимизировать число коротких передач?

— Да нет. Те моменты, в которых мы выходили из-под прессинга, говорят о том, что контроль игры мы поддерживали. Что касается технического брака, то, конечно, это связано с эмоциональным состоянием. Кто-то подустал. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм.

— Не опасаетесь, что перед «Ювентусом» будет эмоциональная выхолощенность.

— Нет, это другая история. Мы порадуемся важной победе над конкурентом. Как мы будем готовиться к «Ювентусу», посмотрим позже. Это разные истории.

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.

2 ноября петербургская команда встретится с «Ювентусом» во встрече 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Трусова повторяет трагедию Медведевой? Слухи о переломе стопы у Александры все настойчивее
Ученые предупредили о приближении невыносимой жары
1
1
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры