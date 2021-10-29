Семак объяснил, с чем связан брак в игре футболистов «Зенита» в матче с «Динамо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, с чем связан брак в игре футболистов петербургской команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с московским «Динамо».
— Не было мысли о том, чтобы минимизировать число коротких передач?
— Да нет. Те моменты, в которых мы выходили из-под прессинга, говорят о том, что контроль игры мы поддерживали. Что касается технического брака, то, конечно, это связано с эмоциональным состоянием. Кто-то подустал. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм.
— Не опасаетесь, что перед «Ювентусом» будет эмоциональная выхолощенность.
— Нет, это другая история. Мы порадуемся важной победе над конкурентом. Как мы будем готовиться к «Ювентусу», посмотрим позже. Это разные истории.
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.
2 ноября петербургская команда встретится с «Ювентусом» во встрече 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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