Семак объяснил, с чем связан брак в игре футболистов «Зенита» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, с чем связан брак в игре футболистов петербургской команды в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с московским «Динамо».

— Не было мысли о том, чтобы минимизировать число коротких передач?

— Да нет. Те моменты, в которых мы выходили из-под прессинга, говорят о том, что контроль игры мы поддерживали. Что касается технического брака, то, конечно, это связано с эмоциональным состоянием. Кто-то подустал. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм.

— Не опасаетесь, что перед «Ювентусом» будет эмоциональная выхолощенность.

— Нет, это другая история. Мы порадуемся важной победе над конкурентом. Как мы будем готовиться к «Ювентусу», посмотрим позже. Это разные истории.

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 23 баллами идет на 2-й позиции.

2 ноября петербургская команда встретится с «Ювентусом» во встрече 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Турине. Начало — в 23.00 по московскому времени.