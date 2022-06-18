Генеральный секретарь РФС рассказал о ходе обсуждения на тему возобновления Кубка лиги

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о ходе обсуждения основных вопросом, которые должны решиться в это межсезонье.

— Будет ли включен вопрос расширения в повестку ближайшего Исполкома?

— Это может быть. Если РПЛ направит соответствующие документы, этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем Исполкоме либо на следующем. Я не знаю, на какой стадии находится проработка вопроса.

— Какая ситуация с Кубком лиги?

— Это вопрос к рабочей группе. Знаю, что ведется активная работа. Коллеги занимаются. Ждем результатов их работы. Как вы знаете, есть срок до 15 июля. Надеюсь, что решение будет принято раньше.

— Остается ли Хачатурянц на посту президента РПЛ?

— Мы работаем, мы в одной команде. Все эти разговоры в СМИ — бывают всегда. Но лига полноценно работает, у нее есть президент.