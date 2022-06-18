«Спартак» может продать Кофрие: красно-белые ведут поиски центрального защитника

Как стало известно «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность продажи защитника Максимилиано Кофрие. Бельгиец может покинуть красно-белых, этим летом, если в клуб поступит достойное предложение о его покупке.

«Спартак» ведет поиски центрального защитника, чтобы безболезненно заменить ушедшего Самуэля Жиго.

25-летний Кофрие перешел в «Спартак» в августе 2021-го из бельгийского «Сент-Труйдена». В прошлом сезоне он провел 24 матча за красно-белых и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Кофрие в 900 тысяч евро.