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Сегодня, 16:13

«Спартак» может продать Кофрие: красно-белые ведут поиски центрального защитника

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Максимилиано Кофрие.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» рассматривает возможность продажи защитника Максимилиано Кофрие. Бельгиец может покинуть красно-белых, этим летом, если в клуб поступит достойное предложение о его покупке.

«Спартак» ведет поиски центрального защитника, чтобы безболезненно заменить ушедшего Самуэля Жиго.

25-летний Кофрие перешел в «Спартак» в августе 2021-го из бельгийского «Сент-Труйдена». В прошлом сезоне он провел 24 матча за красно-белых и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Кофрие в 900 тысяч евро.

Самюэль Жиго
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
4
12
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3
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5
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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21.05 17:00
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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