Митрофанов о последствиях ситуации в «Химках»: «Клуб не только себе сделал плохо»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает, что у «Химок» были хорошие перспективы для развития.
Спортивный чиновник назвал максимально плохим последний период клуба.
«Потеряли все, имея все», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Также он рассказал о правопреемственности для клубов из Московской области, сравнив ее с ситуацией с «Волгой», расформированной в 2016 году.
«Например, «Нижний Новгород» никакого отношения к «Волге» не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА приняла решение считать клуб правопреемником и обязал закрыть долги «Волги», иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть «Химки» не только себе сделали плохо», — сказал он.
18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.
По итогам сезона-2024/25 подмосковный клуб занял 12-е место в чемпионате России, однако не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. 16 июня РФС объявил, что команду в турнире заменит «Пари НН».
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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