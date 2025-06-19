Митрофанов о последствиях ситуации в «Химках»: «Клуб не только себе сделал плохо»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов считает, что у «Химок» были хорошие перспективы для развития.

Спортивный чиновник назвал максимально плохим последний период клуба.

«Потеряли все, имея все», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Также он рассказал о правопреемственности для клубов из Московской области, сравнив ее с ситуацией с «Волгой», расформированной в 2016 году.

«Например, «Нижний Новгород» никакого отношения к «Волге» не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА приняла решение считать клуб правопреемником и обязал закрыть долги «Волги», иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть «Химки» не только себе сделали плохо», — сказал он.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

По итогам сезона-2024/25 подмосковный клуб занял 12-е место в чемпионате России, однако не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. 16 июня РФС объявил, что команду в турнире заменит «Пари НН».