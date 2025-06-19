Агент Денисова: «Встречался с хейтерами Даниила — они толком ничего не могли объяснить»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, в интервью «СЭ» ответил на вопрос о хейте в адрес футболиста.

— Почему так много негатива вокруг другого вашего клиента — Даниила Денисова?

— Помнишь, когда Ельцин сказал знаменитое: «Я ухожу». А все сейчас цитируют, будто он говорил: «Я устал, я ухожу». Примерно то же самое с Денисовым. Кто-то «поймал», и почему-то это стало трендом — разбирать его игру по косточкам. Хотя если посмотреть, то по цифрам он один из лучших игроков в «Спартаке». Он 2002 года рождения, а уже провел более ста матчей за «Спартак». Играл при всех тренерах, которые были в клубе, с тех пор как Витория поставил его в состав. Даже если сейчас «Спартак» кого-то купит, он все равно будет основным.

— Тогда откуда хейт?

— Это просто тренд. Я со многими его хейтерами встречался и разговаривал. Они мне толком ничего не могли объяснить.

— С кем именно?

— Я имею в виду блогеров. Многие из них со мной в личном диалоге соглашаются. То, что он забил два автогола... Ну, просто не фартит. Почему никто не отмечает положительные моменты?

В минувшем сезоне 22-летний Денисов провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.