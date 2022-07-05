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Сегодня, 15:33

В «Зените» рассказали о сроках контракта с Родригао

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках контракта с 26-летним защитником Родригао.

«Контракт по схеме 3+1», — сказал Медведев «СЭ».

Родригао стал вторым футболистом «Сочи», который этим летом перешел в «Зенит». До него контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписал форвард Матео Кассьерра, который играл за сочинцев с августа 2021 года.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Медведев (руководитель)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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15
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
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