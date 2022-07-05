В «Зените» рассказали о сроках контракта с Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках контракта с 26-летним защитником Родригао.

«Контракт по схеме 3+1», — сказал Медведев «СЭ».

Родригао стал вторым футболистом «Сочи», который этим летом перешел в «Зенит». До него контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписал форвард Матео Кассьерра, который играл за сочинцев с августа 2021 года.