В «Зените» рассказали о сроках контракта с Родригао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о сроках контракта с 26-летним защитником Родригао.
«Контракт по схеме 3+1», — сказал Медведев «СЭ».
Родригао стал вторым футболистом «Сочи», который этим летом перешел в «Зенит». До него контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписал форвард Матео Кассьерра, который играл за сочинцев с августа 2021 года.
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4
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
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|0
|
7
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|0
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9
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
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|0
|0
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|0
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12
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|0
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|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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