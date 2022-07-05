Бышовец назвал главную опасность для ЦСКА этим летом
Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию в ЦСКА, который покинули многие иностранные футболисты.
«Массовый исход легионеров очень больно ударил по ЦСКА. И дело даже не в том, что клуб лишился сильных футболистов: из ушедших постоянное место в основном составе имели только Фернандес и Языджи. Просто все эти игроки прошли школу армейского футбола, были хорошо знакомы с его стилем и тактикой. Новичков, которые придут на их место, придется всему этому учить.
ЦСКА оказался в условиях жесткого цейтнота. Доукомплектовывать команду приходится в авральном режиме, да и выбор игроков сейчас уже очень ограничен. В такой ситуации риск ошибки очень велик: новички могут не соответствовать целям и амбициям армейцев. И совершенно не вписываться в концепцию нового тренерского штаба», — приводит Betonmobile слова Бышовца.
Этим летом ЦСКА покинули 10 футболистов: вратарь Илья Помазун («Урал», аренда), защитники Марио Фернандес (приостановка карьеры) и Хердур Магнуссон (окончание контракта), полузащитники Алан Дзагоев (разрыв контракта), Жан-Филипп Гбамен («Эвертон», окончание аренды), Ильзат Ахметов (окончание контракта), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта) и нападающий Юсуф Языджи («Лилль», окончание аренды без выкупа).
В прошлом сезоне армейцы заняли пятое место в РПЛ с 50 очками в 30 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -