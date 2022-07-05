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Бышовец назвал главную опасность для ЦСКА этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию в ЦСКА, который покинули многие иностранные футболисты.

«Массовый исход легионеров очень больно ударил по ЦСКА. И дело даже не в том, что клуб лишился сильных футболистов: из ушедших постоянное место в основном составе имели только Фернандес и Языджи. Просто все эти игроки прошли школу армейского футбола, были хорошо знакомы с его стилем и тактикой. Новичков, которые придут на их место, придется всему этому учить.
ЦСКА оказался в условиях жесткого цейтнота. Доукомплектовывать команду приходится в авральном режиме, да и выбор игроков сейчас уже очень ограничен. В такой ситуации риск ошибки очень велик: новички могут не соответствовать целям и амбициям армейцев. И совершенно не вписываться в концепцию нового тренерского штаба», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Этим летом ЦСКА покинули 10 футболистов: вратарь Илья Помазун («Урал», аренда), защитники Марио Фернандес (приостановка карьеры) и Хердур Магнуссон (окончание контракта), полузащитники Алан Дзагоев (разрыв контракта), Жан-Филипп Гбамен («Эвертон», окончание аренды), Ильзат Ахметов (окончание контракта), Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон (оба — приостановка контракта) и нападающий Юсуф Языджи («Лилль», окончание аренды без выкупа).

В прошлом сезоне армейцы заняли пятое место в РПЛ с 50 очками в 30 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-nazval-glavnuyu-opasnost-dlya-tsska
Анатолий Бышовец
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ФК ЦСКА (Москва)
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