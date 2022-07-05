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Сегодня, 15:06

В «Зените» подтвердили переход Родригао из «Сочи»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родригао.
Фото ФК «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» подтвердил переход защитника Родригао из «Сочи».

«Родригао действительно переходит в «Зенит», — сказал Медведев «СЭ».

Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев. Ранее сообщалось, что покупка 26-летнего бразильца обойдется «Зениту» в сумму около 4 миллионов евро.

Родригао стал вторым футболистом «Сочи», который этим летом перешел в «Зенит». До него контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписал форвард Матео Кассьерра, который играл за сочинцев с августа 2021 года.

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Александр Медведев (руководитель)
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