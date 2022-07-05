В «Зените» подтвердили переход Родригао из «Сочи»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» подтвердил переход защитника Родригао из «Сочи».
«Родригао действительно переходит в «Зенит», — сказал Медведев «СЭ».
Родригао перешел в «Сочи» из «Жил Висенте» в июле 2021 года. В сезоне-2021/22 защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за сочинцев. Ранее сообщалось, что покупка 26-летнего бразильца обойдется «Зениту» в сумму около 4 миллионов евро.
Родригао стал вторым футболистом «Сочи», который этим летом перешел в «Зенит». До него контракт с клубом из Санкт-Петербурга подписал форвард Матео Кассьерра, который играл за сочинцев с августа 2021 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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