Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

«Отомстили сегодня за легенд!» — сказал Медведев.

2 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» и «Зенит» провели матч легенд, который завершился победой красно-белых (2:1).

«Зенит» набрал 20 очков и находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и опустился на пятую строчку (16 очков).