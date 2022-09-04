Дюков заявил, что Федун не покинет исполком РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал уход Леонида Федуна из «Спартака».

«Это его решение. Федун не покидает исполком. Он многое сделал для футбола и хочет еще сделать. Мы встретились только сейчас. Когда ближайший исполком? В 20-х числах сентября», — сказал Дюков.

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие банк Арена». Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров московского клуба, при этом остается членом исполкома РФС.