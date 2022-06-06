Суд взыскал с Федуна 89 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора «Спартака» Газизова

Октябрьский суд города Уфы принял решение взыскать с владельца московского «Спартака» Леонида Федуна 89 миллионов рублей в пользу бывшего генерального директора футбольного клуба Шамиля Газизова. Об этом ТАСС в понедельник сообщила юрист красно-белых Елена Чачуа.

«Суд не стал взыскать со «Спартака», а взыскал его с Федуна, — сказала юрист красно-белых Елена Чачуа ТАСС. — Он взыскал 89 миллионов рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на 1 миллион евро, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей».

«Во взыскании процентов суд отказал, потому что это уже не из трудового спора. Проценты можно было со «Спартака» взыскать, исходя из процентов, предусмотренных за невыплату заработанной платы. Но суд не стал взыскивать, поэтому в процентах было отказано», — добавила Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств. Бывший гендиректор «Спартака» предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака», Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.