Гендиректор «Спартака» Некрасов указал на необъективность судейства в дерби. На матче работал Карасев

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил судейство в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).



«Как болельщик, могу сказать, что судейство было необъективным. Надо пересмотреть. Главное, оно не повлияло на результат», — сказал Некрасов.

Главным арбитром дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича, обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. Красно-белые с 28 очками занимают шестое место в РПЛ.