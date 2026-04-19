Некрасов — о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Хорошая игра, но нужен баланс!»
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил результат матча 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».
Игра прошла в воскресенье на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. После этого матча «Спартак» с 45 очками поднялся на четвертое место в РПЛ.
«Хорошая игра, но нужен баланс! Позиция по лимиту? В пятницу на совещании у министра [узнаете]», — сказал Некрасов.
13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. 24 апреля пройдет встреча клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по этому вопросу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|
|
Джон Джон
Зенит
|1
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Арсений Дмитриев
Акрон
|1
|0
|1