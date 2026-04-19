Некрасов — о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Хорошая игра, но нужен баланс!»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил результат матча 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Игра прошла в воскресенье на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. После этого матча «Спартак» с 45 очками поднялся на четвертое место в РПЛ.

«Хорошая игра, но нужен баланс! Позиция по лимиту? В пятницу на совещании у министра [узнаете]», — сказал Некрасов.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. 24 апреля пройдет встреча клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по этому вопросу.

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