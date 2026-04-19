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19 апреля, 19:16

Некрасов — о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Хорошая игра, но нужен баланс!»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил результат матча 25-го тура чемпионата России против «Ахмата».

Игра прошла в воскресенье на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1. После этого матча «Спартак» с 45 очками поднялся на четвертое место в РПЛ.

«Хорошая игра, но нужен баланс! Позиция по лимиту? В пятницу на совещании у министра [узнаете]», — сказал Некрасов.

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков. 24 апреля пройдет встреча клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым по этому вопросу.

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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
Арсений Дмитриев
Арсений Дмитриев

Акрон

 1 0 1
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