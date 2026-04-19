Гаджиев назвал обидным поражение от «Зенита»: «Динамо» расслабилось после отраженного пенальти»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Встреча прошла на «Анжи Арене» в Каспийске.

«Я считаю, что «Динамо» сыграло в свою силу. Нельзя сказать, что петербуржцы создавали слишком много моментов и имели подавляющее игровое преимущество. При этом не могу назвать победу гостей незаслуженной, несмотря на то что матч мог завершиться вничью. В общем, немного расслабились (после отраженного пенальти — Прим. «СЭ») махачкалинцы и потерпели обидное поражение», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт.

После 25 туров «Динамо» с 23 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 53 очками — на первой строчке.