В «Спартаке» рассчитывают, что Промес и Джикия восстановятся к двадцатым числам апреля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— В каком состоянии Промес?

— Восстанавливается. Когда ждать на поле? В двадцатых числах стоит ждать его.

— Умяров сказал, что у него есть возможность сыграть в этом сезоне. Насколько это реально?

— Пока не готов сказать, не уточнял.

— А Джикия?

— Я рассчитываю, что Джикия восстановится, как и Промес, в двадцатых числах. Только к Кубку? Жизнь покажет. Я не могу предвидеть процесс восстановления.