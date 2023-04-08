Умяров: «Есть вероятность, что сыграю в этом сезоне»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Как ваше состояние?

— Каждую неделю спрашиваете. Сроки 3 месяца? Есть вероятность, что сыграю в этом сезоне.

— Почему Фомин часто не забивает пенальти?

— Этот вопрос не к Наилю Умярову.

В середине марта хавбек перенес операцию на плюсневой кости после того, как консервативное лечение не принесло ожидаемых результатов. Он получил повреждение в октябре прошлого года. 22-летний футболист присутствовал на матче 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) на костылях.