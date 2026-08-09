Гендиректор «Родины» Погонин: «Поздравляю команду и всех наших болельщиков с первой победой в РПЛ»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин поздравил команду и болельщиков с первой победой в РПЛ.

9 августа «Родина» обыграла «Зенит» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Поздравляю команду и всех наших болельщиков с первой победой в РПЛ! Это по-настоящему знаковое событие в истории нашего молодого клуба. Тем более радостней, что мы обыграли действующего чемпиона, а дубль сделал наш воспитанник Артур Гарибян! Наша победа на «Газпром Арене» — сигнал всей лиге: в каждом матче мы будем бороться за победу. Впереди еще очень много работы, но сегодняшний результат должен помочь нашей команде быть еще увереннее в своих силах», — приводит слова Погонина пресс-служба московского клуба.

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».